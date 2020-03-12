У Франції оголосили карантин через коронавірус

Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився закрити школи, дитсадки та університети з 16 березня по всій Франції.

Макрон також заявив, що старші люди повинні залишатися вдома, пише euroNews.

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Макрон скасував проведення місцевих виборів, які планували провести в неділю у Франції, на них мали обрати 36 000 мерів.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) закликав країни розпочати заходи захисту проти коронавірусу людей похилого віку та вразливих груп.