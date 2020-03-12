У Франції оголосили карантин через коронавірус
Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився закрити школи, дитсадки та університети з 16 березня по всій Франції.
Макрон також заявив, що старші люди повинні залишатися вдома, пише euroNews.
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Макрон скасував проведення місцевих виборів, які планували провести в неділю у Франції, на них мали обрати 36 000 мерів.
Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) закликав країни розпочати заходи захисту проти коронавірусу людей похилого віку та вразливих груп.
Головне про поширення коронавірусу в світі
- Станом на 12 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 130 тисяч людей. Померли – 4 тисячі 785, одужали – 68 тисяч 677.
- Найгірша ситуація у Європі в Італії. В країні захворіли понад 15 тисяч людей, померлих понад 1000.
- Наразі не існує вакцини від захворювання. Однак Китай і Сполучені Штати заявили, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
- В Україні відомо вже про три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили у жителя Чернівців, який подорожував Італією. Він отримує необхідне лікування. Ще два випадки зафіксували у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
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