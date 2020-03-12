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У Франції оголосили карантин через коронавірус

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Карантин 2020: Франція ввела протиепідемілогічні заходи / rtp.pt

Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився закрити школи, дитсадки та університети з 16 березня по всій Франції.

Макрон також заявив, що старші люди повинні залишатися вдома, пише euroNews.

Читайте також: В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

Макрон скасував проведення місцевих виборів, які планували провести в неділю у Франції, на них мали обрати 36 000 мерів.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) закликав країни розпочати заходи захисту проти коронавірусу людей похилого віку та вразливих груп.

Головне про поширення коронавірусу в світі

  • Станом на 12 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 130 тисяч людей. Померли – 4 тисячі 785, одужали – 68 тисяч 677.
  • Найгірша ситуація у Європі в Італії. В країні захворіли понад 15 тисяч людей, померлих понад 1000.
  • Наразі не існує вакцини від захворювання. Однак Китай і Сполучені Штати заявили, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • В Україні відомо вже про три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили у жителя Чернівців, який подорожував Італією. Він отримує необхідне лікування. Ще два випадки зафіксували у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Китайський коронавірус Covid-2019: симптоми та як намагаються лікувати
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Еммануель Макрон Новини Франції Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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