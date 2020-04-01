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У Франції протестують ліки проти коронавірусу, зроблені з крові морських черв'яків

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У Франції протестують ліки проти коронавірусу / Getty Images

У Франції протестують новий препарат проти коронавірусу COVID-19, який зроблений на основі гемоглобіну морських черв'яків.

10 пацієнтів погодилися на дослідження препаратом, повідомляє Le Express.

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Дослідники вважають, що гемоглобін морських черв'яків Arenicolaes здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.

Відтак вчені вважають, що це нова надія допомогти серйозним випадкам захворювання на коронавірус.

Усім пацієнтам введуть розчин, призначений для хворих, які страждають на гострий респіраторний дистрес-синдром (запальне ураження легень). 


Як виявляють коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини Франції Здорове життя
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