У Франції ще у п'яти людей діагностували коронавірус

У п'ятницю, 7 лютого, у Франції діагностували п'ять нових випадків зараження китайським коронавірусом, який викликає пневмонію.

Про це повідомляє Associated Press. Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бузін інформував, що загальна кількість інфікованих на території країни досягла 11, а серед них – одна дитина.

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Нові випадки трапилися в альпійському курортному містечку Контамін-Монжуа. У виданні йдеться про те, що зараження відбулося від одної людини.

Тобто усі п'ятеро хворих мали контакт з одним британцем, який перебував на курорті в кінці січня, а після повернення до Великобританії у нього підтвердили китайський коронавірус.

"Про першого хворого ми дізналися вчора ввечері. Він є громадянином Британії, який повернувся з Сінгапуру, де перебував з 20 по 23 січня. Він прибув до Франції 24 січня для чотириденного перебування і зупинився в комуні Контамін-Монжуа (Верхня Савойя)", – інформував міністр охорони здоров'я Франції.

Наразі усіх, хто контактував з британцем та інфікованими французами, ізолювали для запобігання більшого поширення коронавірусу.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 8 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 724 людей. Загальна кількість інфікованих – 34 909 особа по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.