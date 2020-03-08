У Франції троє депутатів заразились коронавірусом: що про це відомо

У трьох французьких депутатів виявили коронавірус COVID-2019. Деякі з них перебувають у важкому стані. Одним із депутатів є Жан-Люк Рейтцер. Французька влада наразі не називає імена двох інших парламентарів.

Усі депутати є членами Національної Асамблеї, нижньої палати парламенту Франції. Про це повідомляє France 24.

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За даними видання, саме Жан-Люк Рейтцер перебуває у важкому стані. Другий інфікований представляє західний Ельзас. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Третьою зараженою стала жінка-парламентар, чиє ім'я також не розголошують.

Всього у Франції зафіксовано 949 випадків зараження. Померли вже 16 пацієнтів. Усі вони були похилого віку.

Відзначимо, що 6 березня Жан-Люк Рейтцер потрапив до реанімації після зараження вірусом, який викликає захворювання COVID-19. Французькі ЗМІ повідомили, що наприкінці лютого з ним зустрічався український нардеп з фракції ОПЗЖ Олег Волошин.

7 березня Волошин оголосив, що його тест на коронавірус – негативний.

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Що відомо про зараження коронавірусом політиками з інших країн

Найкритичніша ситуація зі стрімким поширенням хвороби у державних установах в Ірані. Інфекцію підтвердили у кількох високопосадовців, заступника міністра охорони здоров'я і п'ятьох депутатів парламенту. В ід коронавірусу померла депутатка Фатіма Рахбар, нардеп Мохаммад Мірмохаммаді і дипломат Шейх уль-Іслам. Парламент Ірану призупинив роботу через коронавірус .

ід коронавірусу померла депутатка Фатіма Рахбар, нардеп і дипломат Шейх уль-Іслам. . У лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зінгаретті також виявили зараження коронавірусом Covid-19. Водночас глава італійського регіону П'ємонта Альберто Чіріо здав тест на коронавірус, який згодом також виявився позитивним. Тепер політик перебуватиме у самоізоляції.

У США також підтвердили випадок зараження коронавірусом в учасника конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив обмеження чергових засідань українського парламенту. Це станеться у тому випадку, якщо коронавірус стрімко пошириться Україною.

Поширення коронавірусу у світі: останні новини

Станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 643 людей. Загальна кількість інфікованих – 107 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.

Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188 . Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах.

. Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. В Україні підтверджений лише один випадок коронавірусу – у чоловіка з Чернівців.

– у чоловіка з Чернівців. Наразі не існує вакцини від коронавірусу. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.



Статистика смертності від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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