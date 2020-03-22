У Франції від коронавірусу помер перший лікар: деталі

У суботу ввечері, 21 березня 2020 року, у Франції помер лікар, який рятував пацієнтів від коронавірусу. Це перший летальний випадок медика в країні. Міністр охорони здоров'я підтвердив цю інформацію.

Жертвою хвороби став лікар, який працював у швидкій допомозі в регіоні Комп'єнь. Саме ця частина країни сильно постраждала від пандемії. Про це повідомили у CNN.

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Міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран не дав ніяких подробиць про померлого медика. Натомість, міський голова міста Комп'єнь Філіп Маріні у Facebook повідомив, що лікаря звали Жан-Жак Разафіндраназі, йому було 67 років. У лікарні невідкладної допомоги він працював з 2013 року.

Мер також закликав місцевих жителів вшанувати померлого лікаря хвилиною мовчання 23 березня 2020 року опівдні.

Увага! Кількість інфікованих коронавірусом у Франції станом на 22 березня зросла до 12 475 осіб.

Що треба знати про коронавірус у світі?Коронавірус почав розповсюджуватися з Китаю, саме там зафіксували перший випадок захворювання. Наразі пік епідемії у Китаї уже пройшов. Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.



Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія, а згодом отримає Україна.



У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.



Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху ​19 березня 2020 року оголосив про жорстке посилення карантинних заходів щодо стримування коронавірусу. Заборона на вихід з будинку без поважної причини діятиме протягом тижня і може бути продовжена.



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