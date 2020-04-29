У Франції вже 2 тижні зменшується кількість хворих на COVID-19

Станом на 29 квітня у Франції на коронавірус захворіли 165 911 людей, а кількість смертей збільшилася до 23 660 випадків. Втім кількість тих, хто одужав зростає.

Загалом у лікарнях Франції перебувають майже 90 тисяч пацієнтів, які хворі на COVID-19, повідомляє Sante publique France.

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Міністерство солідарності та здоров'я країни відзначає позитивну тенденцію, коли за добу кількість виписаних з лікарень на 571 особу перевищила кількість тих, хто потребував госпіталізації.

Як пише Les Еchos із посиланням на Генеральне управління охорони здоров'я Франції, у країні понад два тижні спостерігається стійка тенденція зменшення кількості хворих на COVID-19, що перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

221 пацієнта реанімували упродовж останніх 24 годин, що підтверджує постійне зниження, яке спостерігається понад два тижні. У палатах реанімації, як і раніше, розміщено 4 387 пацієнтів із COVID-19, але за останні 24 години зафіксували лише 153 нові серйозні випадки. Три тижні тому їх було понад 7000,

– мовиться у повідомленні.

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