У Франції вже 2 тижні зменшується кількість хворих на COVID-19
Станом на 29 квітня у Франції на коронавірус захворіли 165 911 людей, а кількість смертей збільшилася до 23 660 випадків. Втім кількість тих, хто одужав зростає.
Загалом у лікарнях Франції перебувають майже 90 тисяч пацієнтів, які хворі на COVID-19, повідомляє Sante publique France.
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Міністерство солідарності та здоров'я країни відзначає позитивну тенденцію, коли за добу кількість виписаних з лікарень на 571 особу перевищила кількість тих, хто потребував госпіталізації.
Як пише Les Еchos із посиланням на Генеральне управління охорони здоров'я Франції, у країні понад два тижні спостерігається стійка тенденція зменшення кількості хворих на COVID-19, що перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
221 пацієнта реанімували упродовж останніх 24 годин, що підтверджує постійне зниження, яке спостерігається понад два тижні. У палатах реанімації, як і раніше, розміщено 4 387 пацієнтів із COVID-19, але за останні 24 години зафіксували лише 153 нові серйозні випадки. Три тижні тому їх було понад 7000,
– мовиться у повідомленні.
Коронавірус у Франції: головне
- Загалом за весь період пандемії у Франції на коронавірус захворіли 165 911 людей, померли – 23 660, одужали – 46 886.
- Перший етап карантину у країні триватиме до 11 травня. Далі його у полегшеному режимі продовжать до 2 червня.
- Наразі громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині й залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами та потребами.
- На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати й часу залишення місця проживання.
- За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тисяч євро при фіксації понад чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.