У Франції за добу вдвічі зросла кількість заражених коронавірусом
Протягом доби 27 лютого у Франції кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус зросла більше, ніж удвічі. Вже відомо про 38 заражених SARS-CoV-2.
Про ситуацію у країні зі спалахом коронавірусу розповів міністр соціальної політики й охорони здоров'я Франції Олів'є Веран в ефірі BFMTV.
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Ситуація з коронавірусом у Франції: що відомо
- У понеділок, 24 лютого, Веран заявив, що усі французи, у яких виявили коронавірус, – одужали.
- Однак вже наступного дня після цієї заяви, 25 лютого, стало відомо про два нові випадки захворювання – мовилося про жінку, яка повернулася до Парижа з Китаю, а також про чоловіка, який приїхав з італійського регіону Ломбардія (саме там коронавірус набув особливого поширення).
- У середу, 26 лютого, повідомили про те, що в країні зафіксували 17 випадків зараження. Також повідомили про другу смерть від коронавірусу – помер 60-річний мешканець Парижа.
- У четвер, 27 лютого, кількість заражених зросла у понад два рази: тепер таких 38.
За даними МОЗ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2801 – летальні. На території Європи зареєстровано захворювання у 17 країнах.
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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27 лютого
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