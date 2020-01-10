У геїв міцніші шлюби, ніж у гетеросексуалів: результати дослідження

Якщо ви гетеросексуал, який думає, що гомосексуальні стосунки тривають не довго, то ми вимушені вас засмутити. Виявляється, що у геїв найміцніші стосунки.

Фахівці з Інституту Вільямса в UCLA розглянули історію розвитку 500 пар з одностатевими та гетеросексуальними стосунками. Вони прийшли до висновків, що геї значно рідше розлучаються, ніж натурали, проте останні все ж рідше, ніж лесбійки.

До теми: Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні

За закоханими спостерігали цілих 12 років – з 2002 по 2014 рік. У ході дослідження з'ясувалося, що гомосексуальні чоловіки мають найменшу ймовірність розриву.

Цікаво, що лесбійські пари вдвічі частіше розлучались, ніж геї, й в півтора раза частіше, ніж гетеросексуали. Ймовірно це через те, що учасниці дослідження мали вищі стандарти та очікування якості відносин, ніж чоловіки.

Дослідники виявили додатковий цікавий факт – кожен додатковий рік тривалості стосунків зменшував шанси розлучення на 9%, й найміцнішими були стосунки тих пар, які одружились у старшому віці.

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