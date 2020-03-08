У глави італійського П'ємонта виявили коронавірус

Очільник італійського регіону П'ємонта Альберто Чіріо здав тест на коронавірус, який згодом виявився позитивним. Тепер політику перебуватиме у самоізоляції.

Сам Чіріо запевняє, що у нього немає симптомів хвороби, повідомляє Rai.

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Губернатор П'ємонта тепер перебуватиме вдома в ізоляції разом з дружиною і двома дітьми. Політик запевняє, що у такому режимі навіть зможе виконувати свої повноваження.

Я досі можу перебувати у прямому контакті з роботою усього регіону. Хвороба не відволікає мене від керування регіоном,

– запевнив Альберто Чіріо.

Звернення Чіріо: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія серед європейських країн найбільше постраждала від коронавірусу. Загалом в Італії заразилися майже 6 тисяч людей, а 194 – померли. Раніше коронавірусом заразився керівник італійського регіону Лаціо та Демократичної партії Італії Нікола Дзінгаретті.

Італійський регіон П'ємонт: карта



Статистика смертності від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу