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У глави Монако принца Альберта виявили коронавірус

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Принц Альберт заразився коронавірусом / ru.m.wikipedia.org

Тест на коронавірус принца Монако Альберта показав позитивний результат. 62-річний очільник цієї мікродержави здав тест ще на початку тижня, але офіційний результат повідомили лише зараз.

Інформацію про наявність коронавірусу у принца підтвердили у палаці глави Монако, повідомляє Daily Mail.

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У палаці також повідомили, що здоров'я принца Альберта не викликає жодних побоювань. Ба більше, глава держави продовжить працювати, перебуваючи на самоізоляції.

У цей час за ним доглядатиме його особистий лікар і спеціалісти центру принцеси Грейс – матері принца.

Сам Альберт звернувся до усього 39-тисячного народу Монако і закликав дотримуватися карантину. Мовляв, це необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу.

Що відомо про принца Альберта?Альберт Олександр Луї П'єр Грімальді – 62 річний принц Монако. Є главою цієї монархічної держави з 2005 року. Альберт – син князя Реньє ІІІ і американської актриси Грейс Келлі (принцеси Грейс).

У минулому він був доволі популярним спортсменом. Займався напівпрофесійними футболом і гандболом, брав участь у ралі Париж – Дакар і 4 рази виступав на Олімпійських іграх як бобслеїст.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Монако Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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