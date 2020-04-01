У головного лікаря в Мелітополі виявили коронавірус: що відомо
У Мелітополі, що на Запоріжжі, у головного лікаря Віталія Гадомського діагностували коронавірус. Він очолює територіально-медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги".
За словами медика, за кордоном він не був. Про це повідомляє місцевий сайт "РІА-Мелітополь".
Актуально У Запоріжжі лікарям вдалося вилікувати дві людини від коронавірусу
Що відомо про стан лікаря Гадомського
- За словами медика, він відчуває себе задовільно.
- Хвороба проходить легко, тому разом з сім'єю він самоізолювався і отримує симптоматичне лікування вдома.
- На два тижні самоізолювались і колеги Гадомського, які так чи інакше з ним контактували.
У мене симптоми коронавірусу проявилися у вигляді звичайної застуди. З обережності я зробив тест. COVID-19 підтверджений у мене ПЛР-тестом,
– повідомив медик.
Що відомо про поширення коронавірусу у Запорізькій області
- Станом на ранок, 1 квітня, зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19.
- З них п'ять – за останню добу: в Запоріжжі – 9, у Бердянську – 1, у Мелітополі – 6, Мелітопольському районі – два.
- Усі хворі або недавно прибули з-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували з інфікованими.
Зверніть увагу! Станом на 1 квітня в Україні зареєстрували вже 669 випадків коронавірусу. 17 людей, на жаль, померли. Водночас 10 осіб одужали.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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