У Греції народилася дитина від трьох батьків

У Греції народився хлопчик, у якого відразу три біологічні батьки. Дитина здорова і важить 2,9 кг.

До лікарів звернулася 32-річна жінка, яка не змогла завагітніти в результаті чотирьох ЕКО. Команда грецьких і іспанських вчених з компанії Embryotools використовувала метод цитоплазматичної заміни, щоб допомогти їй, пише ВВС.

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В яйцеклітину майбутньої матері, крім сперматозоїдів батька, перенесли цитоплазму з донорської яйцеклітини іншої жінки. Ембріон отримав від неї мітохондрії – клітинні структури, які відповідають за виробництво енергії.

Ця методика була розроблена американськими вченими, щоб допомогти сім'ям з генетичними мітохондріальними захворюваннями. У Embryotools розповідають, що нині до імплантації готові ще вісім ембріонів.



Для народження дитини застосували клітини трьох батьків

"Ми дуже пишаємося тим, що можемо дати жінкам з рідкісними генетичними захворюваннями можливість мати здорову дитину", – розповіли лікарі.

Але у деяких експертів ця процедура викликає багато етичних питань. У 2015 році Конгрес США заборонив застосовувати її на території країни. Тому перші діти від трьох батьків з'явилися на світ там, де немає такого жорсткого регулювання – в Україні та Мексиці.

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