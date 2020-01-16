У грудні в Україні понад 200 людей померли від СНІДУ: як вберегтися від хвороби

В Україні офіційно зареєстрували 1600 нових випадків ВІЛ-інфекції. Лише за останній місяць 2019 року в Україні у 509 пацієнтів діагностували СНІД.

Як повідомили у пресслужбі МОЗ, 228 людей померли від СНІДу у грудні 2019 року.

До теми: СНІД: міфи та реальність про невидиму хворобу з надважкими ускладненнями

На початок 2018 року ВІЛ-позитивних громадян налічувалося 244 тисячі. Кожен сотий українець віком від 15 до 49 – інфікований. Але це не заважає людям вести звичний спосіб життя: усе завдяки швидкому виявленню хвороби, правильному лікуванні та спеціальній антиретровірусній терапії. І волонтерам, які допомагають не опускати рук.

СНІД – що це? Інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Хвороба характеризується прогресивною дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму. ВІЛ-інфекція відноситься до невиліковних хвороб, має тривалий хронічний перебіг і, у разі відсутності ефективної терапії, закінчується смертю хворого.

Перші ознаки інфікування

Два і більше отити на рік; Два і більше важких загострення синуситу на рік; Дві й більше пневмонії в рік або одна пневмонія в рік, понад два роки поспіль; Необхідність застосування антибіотиків внутрішньовенно для досягнення контролю інфекційного процесу; Повторювані глибокі абсцеси шкіри або внутрішніх органів; Стійкий рідкий кал з втратою маси тіла; Два і більше епізоди важкої генералізованої інфекції; Атиповий перебіг гематологічних і аутоімунних захворювань; Рецидивуючі системні інфекції, викликані мікобактеріями; Рецидивуючі грибкове ураження слизових оболонок і шкіри; Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини; Дві й більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис).

Як вберегтися від ВІЛ-інфекції

Важливий пункт — це захищений секс. Від ВІЛ, як і від інших венеричних недуг, можуть захистити презервативи.

Від ВІЛ, як і від інших венеричних недуг, можуть захистити презервативи. ​Табу на спільне використання шприців, голок чи іншого медичного приладдя, пов'язаних із кров'ю.

Тест на ВІЛ.

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