У грудні в Україні понад 200 людей померли від СНІДУ: як вберегтися від хвороби
В Україні офіційно зареєстрували 1600 нових випадків ВІЛ-інфекції. Лише за останній місяць 2019 року в Україні у 509 пацієнтів діагностували СНІД.
Як повідомили у пресслужбі МОЗ, 228 людей померли від СНІДу у грудні 2019 року.
До теми: СНІД: міфи та реальність про невидиму хворобу з надважкими ускладненнями
На початок 2018 року ВІЛ-позитивних громадян налічувалося 244 тисячі. Кожен сотий українець віком від 15 до 49 – інфікований. Але це не заважає людям вести звичний спосіб життя: усе завдяки швидкому виявленню хвороби, правильному лікуванні та спеціальній антиретровірусній терапії. І волонтерам, які допомагають не опускати рук.
СНІД – що це?
Інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Хвороба характеризується прогресивною дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму. ВІЛ-інфекція відноситься до невиліковних хвороб, має тривалий хронічний перебіг і, у разі відсутності ефективної терапії, закінчується смертю хворого.
Перші ознаки інфікування
- Два і більше отити на рік;
- Два і більше важких загострення синуситу на рік;
- Дві й більше пневмонії в рік або одна пневмонія в рік, понад два роки поспіль;
- Необхідність застосування антибіотиків внутрішньовенно для досягнення контролю інфекційного процесу;
- Повторювані глибокі абсцеси шкіри або внутрішніх органів;
- Стійкий рідкий кал з втратою маси тіла;
- Два і більше епізоди важкої генералізованої інфекції;
- Атиповий перебіг гематологічних і аутоімунних захворювань;
- Рецидивуючі системні інфекції, викликані мікобактеріями;
- Рецидивуючі грибкове ураження слизових оболонок і шкіри;
- Захворювання, викликані бактеріями безпечними для здорової людини;
- Дві й більше генералізовані інфекції (менінгіт, остеомієліт, септичний артрит, емпієма плеври, сепсис).
Як вберегтися від ВІЛ-інфекції
- Важливий пункт — це захищений секс. Від ВІЛ, як і від інших венеричних недуг, можуть захистити презервативи.
- Табу на спільне використання шприців, голок чи іншого медичного приладдя, пов'язаних із кров'ю.
- Тест на ВІЛ.
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