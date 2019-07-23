У грудному молоці знайшли протиракові речовини

У грудному молоці жінок вчені виявили унікальний протипухлинний компонент. Його дія буде протестовано на пацієнтах з декількома видами раку.

Про те, що в материнському грудному молоці було виявлено речовину, яка можливо стане новими ліками проти раку, повідомляє видання The Daily Mail. Мова, зокрема, йдеться про речовину під назвою альфа1H.

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За словами вчених, альфа1H бере участь у виробництві лактози – молочного цукру. Вони виявили, що цей елемент здатний формувати протиракові комплекси. Так, з'єднання альфа1H з олеїновою кислотою утворює об'єднання, яке викликає дію механізмів самознищення в ракових клітинах.



Грудне молоко має протиракові властивості

Експериментальне випробування цього з'єднання показало, що в разі пухлин сечового міхура його використання призводило до припинення агресивного росту новоутворень, та зменшення їхніх обсягів. При цьому первинний ефект ставав помітний через дві години.

Дія альфа1H перевірять на пацієнтах з пухлинами сечового міхура, мозку і кишечника. Фармацевти мають до цієї речовини сильний інтерес.

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