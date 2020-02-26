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У Грузії підтвердили випадок зараження коронавірусом

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У Грузії підтвердили випадок зараження коронавірусом / Getty Images

Грузія також потрапила у перелік країн, де зафіксовано зараження людини новим видом коронавірусу Covid-2019. Міністерство здоров'я повідомило про перший випадок.

Про це повідомив грузинський телеканал "Руставі-2".

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Коронавірус виявили у чоловіка, який прибув напередодні з Ірану через Азербайджан. Громадянин Грузії наразі госпіталізований в інфекційне відділення лікарні і загроза його життю відсутня.

Додамо, що раніше Грузія припинила пряме авіасполучення з Китаєм, щоб вберегтися від розповсюдження Covid-2019.

Іран потрапив у п'ятірку країн, де найбільше зафіксовано випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих – 139 людей, а летальних випадків – 19.

Що відомо про коронавірус: головне

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.
  • Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.
  • Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.

Коронавірус
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Здоров'я Здорове життя
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