У Грузії підтвердили випадок зараження коронавірусом

Грузія також потрапила у перелік країн, де зафіксовано зараження людини новим видом коронавірусу Covid-2019. Міністерство здоров'я повідомило про перший випадок.

Про це повідомив грузинський телеканал "Руставі-2".

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Коронавірус виявили у чоловіка, який прибув напередодні з Ірану через Азербайджан. Громадянин Грузії наразі госпіталізований в інфекційне відділення лікарні і загроза його життю відсутня.

Додамо, що раніше Грузія припинила пряме авіасполучення з Китаєм, щоб вберегтися від розповсюдження Covid-2019.

Іран потрапив у п'ятірку країн, де найбільше зафіксовано випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих – 139 людей, а летальних випадків – 19.

Що відомо про коронавірус: головне

Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.

Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

людини. Загальна кількість інфікованих – особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей. В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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