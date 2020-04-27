У гуртожитку київського університету спалах COVID-19: хворобу виявили у студентів та коменданта

Спалах коронавірусу виявили у гуртожитку Київського міжнародного університету у Петропавлівській Борщагівці. Відомо, що у гуртожитку проживає багато іноземних студентів.

У гуртожитку хворобу виявили у 7 людей, повідомляє пресслужба Київської ОДА у фейсбуці.

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Вогнище хвороби виявили випадково, коли один зі студентів втратив свідомість. У нього не було симптомів коронавірусу, але тест все ж вирішили провести й він виявився позитивним.

26 квітня почали тестувати людей, з якими контактував хворий. Загалом у гуртожитку проживають близько 152 людей.

На сьогодні протестували 20 людей. Ввечері надійшло ще 50 зразків. Тестування триває,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, станом на 27 квітня хворобу виявили у 6 мешканців гуртожитку та 1 коменданта.



У гуртожитку КиМУ спалах коронавірусу / Pinterest

У зв'язку зі спалахом, гуртожиток КиМУ продезінфікували та визначили ізолятором – на вході встановили санітарно-карантинний пункт та обмежили вхід стороннім особам. У самому гуртожитку проводять щоденний температурний скринінг, а пересування мешканців між поверхами обмежили.

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