У Харківській області вводять режим надзвичайної ситуації через загрозу коронавірусу
Голова ОДА Олексій Кучер заявив, що через загрозу поширення коронавірусу у місті буде введено режим надзвичайної ситуації.
Відповідне розпорядження керівника регіону про введення режиму надзвичайної ситуації в області готується, повідомляє Укрінформ.
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Про готовність до введення надзвичайної ситуації Олексій Кучер повідомив після засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки.
У зв’язку з тим, що у мешканки Харкова, яка наразі перебуває в Києві, було підтверджено коронавірус, пропонується ввести сьогодні режим надзвичайної ситуації в регіоні,
– заявив Кучер.
Нагадаємо, що у Харкові зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Захворіла жінка заступника голови облради Володимира Скоробагача – Ірина.
Відомо, що сам Скоробагач також повідомив про погіршення самопочуття, ввечері 20 березня чоловіка госпіталізували.
Скоробогач розповів, що самостійно зробив 4 тести на виявлення коронавірусу і всі вони були негативними. Вчора він знову зробив тест на Covid-19, результати обіцяв повідомити одразу, як будуть відомі.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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