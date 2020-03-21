У Харківській області вводять режим надзвичайної ситуації через загрозу коронавірусу

Голова ОДА Олексій Кучер заявив, що через загрозу поширення коронавірусу у місті буде введено режим надзвичайної ситуації.

Відповідне розпорядження керівника регіону про введення режиму надзвичайної ситуації в області готується, повідомляє Укрінформ.

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Про готовність до введення надзвичайної ситуації Олексій Кучер повідомив після засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки.

У зв’язку з тим, що у мешканки Харкова, яка наразі перебуває в Києві, було підтверджено коронавірус, пропонується ввести сьогодні режим надзвичайної ситуації в регіоні,

– заявив Кучер.

Нагадаємо, що у Харкові зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Захворіла жінка заступника голови облради Володимира Скоробагача – Ірина.

Відомо, що сам Скоробагач також повідомив про погіршення самопочуття, ввечері 20 березня чоловіка госпіталізували.

Скоробогач розповів, що самостійно зробив 4 тести на виявлення коронавірусу і всі вони були негативними. Вчора він знову зробив тест на Covid-19, результати обіцяв повідомити одразу, як будуть відомі.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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