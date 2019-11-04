У Харківській області зафіксували перший випадок дифтерії
На Харківщині це перший випадок захворювання на дифтерію з початку 2019-го року. Пацієнтка запевнила, що вакцинувалась, проте в її крові не було виявлено достатньої кількості антитіл.
Спершу 29-річну жінку лікували від ангіни, але після додаткового обстеження виявилось, що у неї дифтерія мигдалин, повідомляє UA:Харків.
Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
На щастя, у пацієнтки не виявлено токсигенного штаму дифтерійної палички, тому сироватка не знадобилась. Нині жінка перебуває у стаціонарному відділенні та лікується антибіотиками.
Діагноз поставили 31 жовтня, з того часу епідеміологи обстежили 27 осіб з роботи та дому хворої.
У жінки легка форма дифтерії. Лікуємо її антибіотиками. На це піде близько тижня. Зараз пацієнтка в задовільному стані. Після лікування ми зробимо два повторних аналізи. Якщо результати позитивні, відпустимо пацієнтку додому,
– розповів головний лікар Обласної інфекційної лікарні Павло Нартов.
Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.
Цьогоріч в Україні зафіксували 22 випадки дифтерії, 19 з яких у жовтні. З 2010 року в Україні було зафіксовано 56 випадків дифтерії.
Важливо: Вберегтися від цієї хвороби можна лише за допомогою щеплення.
Симптоми дифтерії / інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.