У Харківській області зафіксували перший випадок дифтерії

На Харківщині це перший випадок захворювання на дифтерію з початку 2019-го року. Пацієнтка запевнила, що вакцинувалась, проте в її крові не було виявлено достатньої кількості антитіл.

Спершу 29-річну жінку лікували від ангіни, але після додаткового обстеження виявилось, що у неї дифтерія мигдалин, повідомляє UA:Харків.

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На щастя, у пацієнтки не виявлено токсигенного штаму дифтерійної палички, тому сироватка не знадобилась. Нині жінка перебуває у стаціонарному відділенні та лікується антибіотиками.

Діагноз поставили 31 жовтня, з того часу епідеміологи обстежили 27 осіб з роботи та дому хворої.

У жінки легка форма дифтерії. Лікуємо її антибіотиками. На це піде близько тижня. Зараз пацієнтка в задовільному стані. Після лікування ми зробимо два повторних аналізи. Якщо результати позитивні, відпустимо пацієнтку додому,

– розповів головний лікар Обласної інфекційної лікарні Павло Нартов.

Дифтерія – це Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем.

Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Цьогоріч в Україні зафіксували 22 випадки дифтерії, 19 з яких у жовтні. З 2010 року в Україні було зафіксовано 56 випадків дифтерії.

Важливо: Вберегтися від цієї хвороби можна лише за допомогою щеплення.



Симптоми дифтерії / інфографіка 24 каналу

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