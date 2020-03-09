У Харкові імітували спалах коронавірусу: фото та відео навчань у лікарні

Коронавірус продовжує ширитись світом. В Україні наразі зафіксований лише один випадок зараження. Через це лікарів зазделегіть готують до можливо спалаху хвороби. Спеціальні навчання пройшли у лікарні №13 у Харкові.

Під час навчать зімітували ситуацію, що до лікарні надійшов дзвінок від жінки з підозрою на Covid-19. На подвір'я з'їхались ДСНСники, дезінфектори та швидка допомога.

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У харків'янки нібито температура й до того ж вона щойно повернулась з-за кордону. Жінку приймали в кабінеті з окремим входом, доступу іншим хворим немає. В такі ситуації лікар має діяти оперативно. Від правильного діагнозу залежить, чи вдасться обмежити подальше розповсюдження вірусу.



Навчання у Харкові через коронавірус / Скріншот з відео



Лікарі в спеціальному одязі під час навчання / Скріншот з відео

"Найголовніше завдання ставиться перед лікарем, до якого приходить пацієнт. Це і правильний збір анамнезу, і правильність поведінки лікаря з дотриманням всіх правил, дезінфекція, для того, щоб він міг, насамперед, захиститься й сам від вірусної інфекції", – сказав заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Олена Головіна.

Пацієнтку повезли на обсервацію до обласної інфекційної лікарні. За нею вирушила спецбригада в захисному одязі. В області підготували 15 таких бригад.

Довідка. Загалом по Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів і 5 тисяч інших медпрацівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

За лікарем та медсестрою, що приймали пацієнтку спостерігали епідеміологи. Водночас працювали й дезінфектори.



Обласна інфекційна лікарня Харкова / Скріншот з відео



Дезінфектори теж взяли участь у навчаннях / Скріншот з відео

Подібні навчання зараз стартували у сотнях лікувальних установ країни. Адже підозри на Covid-19 вже були та не підтвердилися в Івано-Франківській і Кіровоградській областях.

Що відомо про коронавірус в Україні: коротко

Наразі в Україні зафіксували лише один випадок захворювання на коронавірус. Його виявили у жителя Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії. Зараз він перебуває в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні. Його дружина спершу була на самоізоляції. Однак її відправили на обсервацію у військовий шпиталь в Чернівцях через протести під її будинком.

Через ситуацію з коронавірусом на Буковині у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин . А з 6 до 16 березня по області діє заборона на проведення будь-яких масових заходів.

Обмеження масових заходів через коронавірус анонсували також у Сумах, Житомирі, Львові та Києві.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу