У хлопця виявили рідкісну алергію на власну сперму

У 25-річного хлопця з США виробився свого роду страх перед оргазмом, оскільки він страждав від дуже рідкісної алергії на власну сперму. В результаті, йому допомогли вилікуватися уколи тестостерону.

Житель штату Массачусетс, чиє ім'я не називається, зіткнувся з рідкісною алергією на власні сперматозоїди. Парубок ненавидів оргазми, оскільки після них він відчував напади тривожності, м'язову слабкість, сплутаність свідомості і сильну втому, пише журнал Urology Case Reports.

Також на тему: "Алергія на секс": чому виникає та що робити

Причому ці симптоми настільки негативно впливали на самопочуття хлопця, що він нерідко утримувався навіть від мастурбації. А коли займався сексом зі своїми партнерами, то уникав оргазму.

Ретельне лікарське обстеження виявило у нього рідкісний синдром посторгазмної хвороби. Її симптоми можуть зберігатися до двох тижнів після оргазму, часом вони розвиваються миттєво або починаються з затримкою у два-три дня.

На щастя, парубку допомогли після того, як він пройшов через ін'єкції для підвищення рівня гормону тестостерону. До цього хлопець уникав спілкування і часом через напади синдрому відмовлявся ходити на роботу або університет. Він розповів, що, в середньому, дозволяв собі один оргазм у 8-12 тижні. А розлад його почалося в 18 років.

Чому виникає алергія на сперму?

Як правило, алергія на сперматозоїди у чоловіка виникає в результаті контакту з ними, або через гормональний спалах, який відбувається під час оргазму.

Точна причина синдрому не встановлена, але вчені вважають, що від нього страждає набагато більше чоловіків, ніж ті, хто офіційно звертається за допомогою.

Сам чоловік проходив через лікування антидепресантами і антипсихотиками, поки не потрапив до досвідчених урологів, які виявили низький рівень тестостерону. Коли гормон довели до норми, всі симптоми у хлопця зникли.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.