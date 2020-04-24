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У Хмельницькому одужали двоє медиків, у яких був нетиповий прояв COVID-19

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У медиків із Хмельницького був нетиповий прояв COVID-19
У Хмельницькому одужали двоє медиків з діагнозом COVID-19 / Ілюстративне фото / Getty images

Двоє військових медиків із Хмельницького, яким раніше діагностували COVID-19, одужали. Цікаво, що інфіковані мали нетипові прояви коронавірусної інфекції.

Захворювання протікало у них безсимптомно, а виявили його випадково – під час тестування. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.

Такий же перебіг захворювання у людей фіксують у Тернополі: У місцевій прокуратурі Тернополя спалах COVID-19

Цікаво, що перше ПЛР-дослідження, яке провели в місцевому лабораторному центрі, не підтвердило коронавірус. Оскільки медики контактували з інфікованими, то 14 днів перебували на самоізоляції. Протягом цього часу вони не мали жодних проявів COVID-19.

Втім, перед виходом на роботу медпрацівники вирішили ще раз пройти обстеження. Відтак, діагноз підтвердили у столиці, а згодом і в Хмельницькому.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Після цього військових медиків знову відправили на самоізоляцію, адже симптоми у них так і не проявилися.

Яка ситуація з коронавірусом у Хмельницькому? У Хмельницькому невелика кількість хворих на COVID-19 у порівнянні з іншими західними регіонами України. Всього там зафіксували 65 випадків коронавірусної інфекції станом на 24 квітня. Одужала вже 31 людина, померли, на жаль, 5 осіб.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Хмельницького Здоров'я Лікування
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