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У Хмельницькому вперше зафіксували коронавірус

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Коронавірус у Хмельницькому / Unsplash

27 березня у Хмельницькому підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з-за кордону.

Спершу жінці зробили експрес-тест на коронавірус, але він показав негативний результат, повідомляє Depo.Хмельницький.

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Нині пацієнтка перебуває у стабільному стані середньої важкості. Відомо, що в області було 6 підозр, але у 5 людей лабораторний аналіз не підтвердив наявність коронавірусу.

Відтак, станом на сьогодні, в області більше немає підозр на COVID-19 – лише один підтверджений випадок.  

У Хмельницькій області на самоізоляції перебувають близько 500 осіб – всі вони повернулися з-за кордону. 

Станом на 27 березня в Україні зафіксовано 239 випадків коронавірусу, з них 5 летальні, 4 пацієнти одужали та вже виписані з лікарні.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Хмельницького
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