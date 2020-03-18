У хворих на коронавірус лікарі виявили нові симптоми

Типові симптоми зараження коронавірусом – кашель та чхання. Але чим більше досліджень роблять лікарі, тим частіше з'являються нові ознаки захворювання.

Німецький вірусолог та епідеміолог Хендрік Стрійк помітив нові симптоми захворювання Covid-19, повідомляє Faz.net.

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Хендрік Стрійк та його команда опитали близько 1000 пацієнтів з Covid-19. Він зазначив, що це були люди з легкою формою захворювання, які не мали ускладнень.

У інтерв'ю лікар розповідає, що всі хворі на коронавірус пацієнти, яких він опитав, розповіли про втрату смаку та запаху. Ці симптоми люди відчували декілька днів.

За його словами, вони були на тільки сильними, що мати не могла відчути запах використаних підгузків своєї дитини.

Інші хворі розповідали, що не відчували запах свого шампуню, а їжа стала неприємно смакувати.

До слова, станом на 18 березня у Німеччині зафіксовано 11 973 випадків зараження коронавірусом та 28 смертей.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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