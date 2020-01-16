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У Індії хлопчик вкрився лускою через рідкісну хворобу: фото

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Ламелярний іхтіоз / Daily Mail

Тіло десятирічного хлопчика повністю вкрилось огрубілими та сухими пластівцями, схожими на луску. Через це його потрібно постійно зволожувати за допомогою водних процедур та кремів.

За словами медиків, цей стан викликаний невиліковним захворюванням – ламелярним іхтіозом, повідомляє Daily Mail.

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Шкіра хлопчика засохла на стільки, що він не може нормально ходити. Разом з тим, мешканці району обзивають дитину змією. Батько хлопчика працює на рисових полях й зазначає, що хоч ця хвороба присутня у його сина з народження, він досі не може дозволити собі оплатити лікування дитини.

Я не маю достатньо грошей для лікування, й у мене розривається серце, адже він страждає від цієї хвороби кожен день,
– сказав батько хлопця. 


Хлопчик з ламінарним іхтіозом / Фото: Daily Mail

Ламелярний іхтіоз є одним з 20 видів іхтіозу й по статистиці вражає 1 особу на 200 000 людей.

Іхтіоз викликається несправним геном, який може або прискорити, або уповільнити нормальну швидкість регенерації шкіри.

Ламелярний іхтіоз видно з народження, адже хворі немовлята вкриті щільною прозорою плівкою. Вже через декілька тижнів вона набуває червоного кольору, й висихає до лусочок, які набувають темного кольору. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Діти Індія
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