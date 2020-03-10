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У Ізраїлі через коронавірус вирішили відправляти у карантин кожного, хто приїде до країни

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14 днів карантину очікують кожного, хто приїде до Ізраїлю / Колаж 24 каналу

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, Ізраїль запроваджує суворі заходи. З 9 березня усіх без винятку мандрівників, які прибуватимуть до країни, відправлятимуть на 14 днів у карантин. Причому і місцевих громадян, і іноземців.

"Після дня складних дискусій ми вирішили: кожен, хто приїде до Ізраїлю з-за кордону, потрапить у 14-денну ізоляцію", – повідомив у твіттері прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

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Оголошення про рішення влади Ізраїля запровадити карантин для усіх приїжджих пролунало о 20 годині 9 березня за місцевим часом. Міністр внутрішніх справ країни Ар'є Дері одразу наголосив:

  • Для ізраїльтян захід набув чинності негайно.
  • А от для іноземних громадян ще є час подумати, чи дійсно їм необхідно їхати до Ізраїлю: для них обмеження чинності набуває з четверга, 12 березня.

Іноземцям, до слова, тепер обов'язково потрібно буде під час прикордонного контролю доводити, що вони мають в Ізраїлі належне для карантину житло. Інакше до Ізраїлю їх просто не впустять.

Зауважимо, що поза межами Ізраїля перебувають 268 тисяч громадян цієї країни.
Загалом в Ізраїлі зареєстрували 42 випадки захворювання на Covid-19, але загиблих, на щастя, немає.

До слова, 8 березня Нетаньяху попереджав, що влада Ізраїлю готова піти на радикальні кроки, щоб захистити місцевих від поширення коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом у світі: коротко

  • Станом на початок 10 березня заразилося вірусом приблизно 111 тисяч людей, померли щонайменше 3890. Найгірша ситуація далі в Китаї, однак там вже повідомляють, що епідемія йде на спад. 
  • У Євросоюзі випадки зараження є вже в усіх країнах. Найбільш серйозно страждає Італія – там 463 людини померло від коронавірусу, а кількість заражених вже більша за 9 тисяч.
  • Складна ситуація й в Ірані: у країні тільки офіційно повідомили про 43 померлих за минулу добу, а загалом жертв вірусу начебто 237. У соцмережах місцеві пишуть, що реальні цифри є набагато вищими.

Коронавірус
Міфи й правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Біньямін Нетаньяху Близький Схід Коронавірус Covid-19 Новини Ізраїля Здоров'я Медицина
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