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У Канаді – перша смерть від коронавірусу: деталі

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У Канаді – перша смерть від коронавірусу / Ілюстративне фото / Getty images

У Канаді зафіксували першу смерть від коронавірусу у країні. Від інфекції помер чоловік, який проживав у будинку для літніх людей.

Будинок розташований у Північному Ванкувері. Вже відомо, що принаймні двоє осіб, які проживають там, заразилися. Серед них – 70 річна жінка. Протягом вихідних вона перебувала у тяжкому стані, але 9 березня пішла на поправку. Про це розповіла офіцер із питань охорони здоров’я провінції Британська Колумбія Бонні Генрі, передає CBC News.

Тим часом Коронавірус виявлено в усіх країнах Євросоюзу

Ми із сумом дізналися про те, що минулої ночі в будинку для літніх Lynn Valley помер чоловік, заражений COVID-19,
– зауважила вона.

Чоловіку було за 80 років.

За останніми даними, у Канаді підтвердили 77 випадків зараження коронавірусом, з них 32 – у Британській Колумбії.

Найбільше інфікованих у Канаді у провінції Британська Колумбія


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Жертви Канада Здоров'я Лікування
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