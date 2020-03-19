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У Канаді різко зросли продажі канабісу на тлі коронавірусу

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У Канаді масово скуповують канабіс / businessinsider.com

Через пандемію коронавірусу у Канаді різко зросли продажі рекреаційного канабісу. В Онтаріо продажі зросли на 80 – 100% у порівнянні з минулими вихідними.

Пропозиція стабільна як в Інтернеті, так і у філії, пише Le Figaro з посиланням на пресслужбу дочірньої компанії урядового підприємства SQDC.

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Підприємство SQDC має законодавчу монополію на продаж рекреаційного канабісу у провінції Квебек. На іншій території Канади компанія з виробництва медичного канабісу Canopy Growth тимчасово закрила 23 магазини.

Компанія заохочує людей купляти товар через Інтернет, а не в магазині.

Останні кілька днів підприємство помітило збільшення обсягів продажів на сайті. За словами директора з комунікацій компанії Ontario Cannabis Store Даффіда Родеріка, продажі зросли на 80 – 100%.

Купівлю та продаж канабісу в Канаді легалізували в жовтні 2018 року. 

За останніми даними, у Канаді підтвердили 727 випадків зараження коронавірусом. З них 9 летальних випадків, а 12 людей одужали.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Коронавірус Covid-19 медичний канабіс Канада
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