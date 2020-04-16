У керівниці Запорізького обласного управління охорони здоров'я виявили COVID-19

Наявність коронавірусу підтвердили у Вікторії Клименко, яка обіймає посаду начальниці управління охорони здоров'я Запорізької ОДА.

Про це повідомляє місцеве видання Inform Zp.ua, посилаючись на два джерела в обласному департаменті охорони здоров'я ОДА.

До теми На Запоріжжі на коронавірус захворіла депутатка Славова: що відомо

Відомо, що попри позитивний аналіз на наявність інфекції, у Клименко немає симптомів COVID-19.

Тест ПЛР показав результат, який інтерпретували як позитивний, але ніяких проявів хвороби немає: підвищення температури, катаральних явищ, кашлю, задишки у керівника департаменту не було,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, усі, хто контактували з Клименко повинні піти на самоізоляцію. У ЗМІ зазначили, що в період епідемії чиновниця спілкувалася з більшістю керівників обласного рівня.

Станом на 16 квітня, у Запорізькій області зафіксували 115 випадків коронавірусної інфекції та 2 летальних випадки.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.