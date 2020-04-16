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У керівниці Запорізького обласного управління охорони здоров'я виявили COVID-19

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У Вікторії Клименко виявили коронавірус / zokb.org.ua

Наявність коронавірусу підтвердили у Вікторії Клименко, яка обіймає посаду начальниці управління охорони здоров'я Запорізької ОДА.

Про це повідомляє місцеве видання Inform Zp.ua, посилаючись на два джерела в обласному департаменті охорони здоров'я ОДА.

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Відомо, що попри позитивний аналіз на наявність інфекції, у Клименко немає симптомів COVID-19.

Тест ПЛР показав результат, який інтерпретували як позитивний, але ніяких проявів хвороби немає: підвищення температури, катаральних явищ, кашлю, задишки у керівника департаменту не було,
– йдеться у повідомленні. 

Відтак, усі, хто контактували з Клименко повинні піти на самоізоляцію. У ЗМІ зазначили, що в період епідемії чиновниця спілкувалася з більшістю керівників обласного рівня. 

Станом на 16 квітня, у Запорізькій області зафіксували 115 випадків коронавірусної інфекції та 2 летальних випадки. 

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Новини Здоров'я Новини Запоріжжя Здоров'я Лікування
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