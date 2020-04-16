У керівниці Запорізького обласного управління охорони здоров'я виявили COVID-19
Наявність коронавірусу підтвердили у Вікторії Клименко, яка обіймає посаду начальниці управління охорони здоров'я Запорізької ОДА.
Про це повідомляє місцеве видання Inform Zp.ua, посилаючись на два джерела в обласному департаменті охорони здоров'я ОДА.
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Відомо, що попри позитивний аналіз на наявність інфекції, у Клименко немає симптомів COVID-19.
Тест ПЛР показав результат, який інтерпретували як позитивний, але ніяких проявів хвороби немає: підвищення температури, катаральних явищ, кашлю, задишки у керівника департаменту не було,
– йдеться у повідомленні.
Відтак, усі, хто контактували з Клименко повинні піти на самоізоляцію. У ЗМІ зазначили, що в період епідемії чиновниця спілкувалася з більшістю керівників обласного рівня.
Станом на 16 квітня, у Запорізькій області зафіксували 115 випадків коронавірусної інфекції та 2 летальних випадки.
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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