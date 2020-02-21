У китаянки, яка їхала потягом "Київ – Москва", не підтвердили коронавірус

У громадянки Китаю не підтвердили наявність коронавірусу. Втім, пасажири, які їхали разом з нею у вагоні, можуть також пройти обстеження.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив.

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У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджено,

– йдеться у повідомленні ЦГЗ.

Однак, у пасажирів вагону за бажанням буде можливість пройти діагностику.

Як відомо, російська сторона повідомила, що китаянку зняли з потяга, через ознаки гострої-респіраторної хвороби. Це насторожило їх, а відтак жінку відправили в інфекційну лікарню, щоб перевірити на наявність коронавірусу.

Вагон, у якому їхала китаянка, відчепили на окремій гілці, він перебуває під наглядом співробітників транспортної поліції. Інших пасажирів вагону, де їхала жінка, ізолювали в Брянську міську лікарню №4 для обсервації та подальшого обстеження.

Згодом стало відомо, що серед пасажирів є росіяни, українці та білоруси.

До Брянської лікарні звернулися 13 пасажирів, які їхали в одному вагоні потягу "Київ – Москва" з громадянкою Китаю з високою температурою. Всі вони перебувають в окремому приміщенні лікарні, в них взяли аналізи на вірусні інфекції, а не лише на наявність коронавірусу.

Держприкордонслужба встановила, що іноземка днями прибула в Україну з Мінська літаком і під час проходження контролю на кордоні її стан здоров'я занепокоєння не викликав.

Як повернути потяг до України – ще вирішують.

Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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