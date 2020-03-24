24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Китаї чоловік помер від хантавірусу – ще одного вірусу тваринного походження

- Читать новость на русском
Хантавірус: що це таке / unsplash.com

У китайській провінції Юньнань від хантавірусу помер чоловік. Це вірус тваринного походження, який зазвичай передається від гризунів.

Чоловік їхав у чартерному автобусі та раптово помер. Після розтину лікарі виявили у нього хантавірусний кардіопульмональний синдром, повідомляє The Print.

До теми Як бути в одному домі з людиною, у якої підозрюють або виявили коронавірус: поради Супрун

Врахувавши попередній досвід, 32 людей, які перебували в автобусі, помістили на карантин. Їм усім зроблять тест на наявність інфекції.

Хантавірусний кардіопульмональний синдром – це респіраторне захворювання, що викликається хантавірусом.

Згідно з дослідженнями, людина рідко заражається хантавірусом і зазвичай це трапляється у сільській місцевості, де є сприятливе середовище для гризунів. Дерев'яні будинки, комори, господарські споруди та сараї – це потенційні місця для зараження хантавірусом. До слова, найбільше випадків зараження фіксують у США.


У Китаї від хантавірусу помер чоловік / Фото: Unsplash

Вчені вважають, що найчастіше люди заражаються хантавірусом, коли вдихають брудне повітря з краплинами сечі гризунів, якщо торкаються до предметів, забруднених сечею хворого гризуна, або їдять їжу, яка містить сліди їхньої сечі чи посліду. 

Через укуси цей вірус передається рідко, а від людини до людини ще рідше (зафіксовано лише декілька випадків подібної передачі). Разом з тим, цей вірус поки що погано вивчений. 

Загалом, передається хантавірус важче, ніж коронавірус, хоч має досить високий відсоток смертності – 38%. Спеціального лікування хантавірусу не існує, як і вакцини. Відтак, чим скоріше людина звернеться за допомогою, тим більше шансів вберегти їй життя.

Ранніми симптомами хантавірусу є лихоманка та біль у м'язах. Також можуть виникати головні болі, запаморочення, озноб, нудота, блювота, діарея та біль у животі. На пізнішій стадії хвороби з'являються кашель та задишка.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус в Італії: за добу померли 743 людини
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Медицина Китай Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук