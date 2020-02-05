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У Китаї чоловік приховав захворювання коронавірусом і заразив 7 людей

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У Китаї чоловік приховав захворювання коронавірусом і заразив 7 людей / Getty Images

Чоловік з китайської провінції Фуцзянь приховав те, що він заражений новим видом коронавірусу, та інфікував щонайменше 7 осіб.. Поліція у Китаї затримала хворого через те, що він не повідомив владу про своє перебування в Ухані, де зародилося смертельне захворювання.

Про це повідомляє видання Global Times. Чоловік, інфікований коронавірусом, відвідав декілька громадських заходів і сільське весілля, яке пройшло 22 січня з 3 тисячами гостями. Усі люди, які були у можливому контакті з хворим, поміщені на карантин.

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Зараження коронавірусом у китайця підтвердилося тільки 2 лютого. Поліція затримала чоловіка за те, що він приховав від влади і односельчан інформацію про те, що відвідував Ухань. Натомість він збрехав, що повернувся з Філіппін.

У джерелі не йдеться, чи у чоловіка проявлялися симптоми пневмонії під час весілля.

Додамо, що в Ухані загинули 479 людей через смертельну пневмонію, викликану новим видом коронавірусу.

міфи та правда про коронавірус картинка 24 канал
Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай
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