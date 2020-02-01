У Китаї дрони попереджають про небезпеку коронавірусу: один накричав на жінку без маски – відео
Правоохоронці почали використовувати у Китаї дрони, аби попереджати громадян про небезпеку коронавірусу 2019-nCoV. Так, безпілотники підлітають до людей на вулицях міст і закликають не виходити з дому, а при такій необхідності хоча б носити захисні маски.
У мережі оприлюднили ролик, на якому зафіксовані такі дії поліції. Правоохоронці прикріпили до дрона рацію та інформували населення про небезпеку. Відео поширило видання Global Times у своєму твіттері.
Основне: Коронавірус з Китаю: останні новини
Так, на одному із записів видно, як квадрокоптер нагримав на жінку, яка гуляла без маски.
Скільки вам не повторюй, а ви все одно виходите з дому без маски. Повертайтесь до своєї оселі та руки не забудьте помити!
– лунає із рації навздогін жіночці, що починає втікати.
"Я стежу за вами!" – додає дрон.
В іншому випадку квадрокоптер підлітає до дитини, що ходить без маски.
"Агов! У нас непрості часи, дитинко, чому ти без маски? Ану бігом – додому, коронавірус дуже небезпечний! Біжи!", – розповідають малому хлопчику у рацію.
Як китайців інформують про небезпеку коронавірусу: відео
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 1 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 259 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 12022 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 243 людини.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
Китайський коронавірус: міфи та правда/ інфографіка 24 каналу