У Китаї дрони попереджають про небезпеку коронавірусу: один накричав на жінку без маски – відео

Правоохоронці почали використовувати у Китаї дрони, аби попереджати громадян про небезпеку коронавірусу 2019-nCoV. Так, безпілотники підлітають до людей на вулицях міст і закликають не виходити з дому, а при такій необхідності хоча б носити захисні маски.

У мережі оприлюднили ролик, на якому зафіксовані такі дії поліції. Правоохоронці прикріпили до дрона рацію та інформували населення про небезпеку. Відео поширило видання Global Times у своєму твіттері.

Основне: Коронавірус з Китаю: останні новини

Так, на одному із записів видно, як квадрокоптер нагримав на жінку, яка гуляла без маски.

Скільки вам не повторюй, а ви все одно виходите з дому без маски. Повертайтесь до своєї оселі та руки не забудьте помити!

– лунає із рації навздогін жіночці, що починає втікати.

"Я стежу за вами!" – додає дрон.

В іншому випадку квадрокоптер підлітає до дитини, що ходить без маски.

"Агов! У нас непрості часи, дитинко, чому ти без маски? Ану бігом – додому, коронавірус дуже небезпечний! Біжи!", – розповідають малому хлопчику у рацію.

Як китайців інформують про небезпеку коронавірусу: відео

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 1 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 259 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 12022 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 243 людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.



Китайський коронавірус: міфи та правда/ інфографіка 24 каналу