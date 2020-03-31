У Китаї одужали майже всі хворі на коронавірус

Кількість хворих коронавірусів в Китаї з кожним днем знижується, зараз в лікарнях залишаються 2396 осіб, при цьому 93% всіх заражених одужали

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані державного комітету з питань охорони здоров'я КНР.

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За останніми даними, з 81 470 жителів материкового Китаю, які заразилися коронавірусів, вилікувалися 75 770 осіб. Китайська влада 12 березня повідомили, що пік епідемії в країні пройдено.

З початку епідемії тільки в провінції Хубей, звідки поширився вірус, було виявлено 67 801 випадок зараження, 3186 людей померли. Смертність в середньому в Китаї склала 4,05%.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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