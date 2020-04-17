У Китаї перерахували кількість смертей від коронавірусу: число жертв в Ухані різко підскочило
У Китайському Ухані, звідки світом почався ширитися коронавірус, зросла кількість жертв від коронавірусу майже удвічі.
Як повідомляє BBC, влада Уханю вирішила перерахувати кількість летальних випадків.
Зверніть увагу Вчені з Уханя справді створили коронавірус, але не COVID-19: деталі
До останнього часу кількість загиблих у Китаї становила 3 342 особи, однак, за уточненими даними вона підскочила до 4 632. Таким чином, кількість жертв від COVID-19 зросла майже у 1,5 рази. Число заржених становить 82 692 особи.
Щодо самого Уханю, то в оновленій звітності з'явилися дані про 1 290 нових жертв. Загалом від COVID-19, за офіційною інформацією, тут померли 3 869 осіб. А число інфікованих зросло на 325 осіб до 50 333. Зауважимо, що раніше повідомляли про 2 579 смертей в Ухані. Населення Уханю – майже 11 мільйонів осіб.
Влада Китаю провела перерахунок, оскільки точність даних про коронавірус в Китаї поставили під сумнів як за кордоном, так і самі громадяни КНР. Оприлюднивши оновлені дані, китайські чиновники переконують, що жодного приховування реальних цифр не було.
У заяві мовиться, що "на ранньому етапі епідемії кілька медичних установ не змогли своєчасно підключитися до єдиної інформаційної системи з профілактики та контролю за поширенням захворювання". Крім того, на переконання влади, лікарні були перевантаженими, а медичний персонал був зайнятим лікуванням. Також об'єктивно, деякі звіти було надано із запізненням, якусь інформацію. втратили, а деякі дані були помилковими.
Детальніше Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ
Коронавірус з Китаю і тотальне замовчування:
- Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.
- У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус. У документі згадують про Росію та Китай. Британські депутати переконані, що Пекін мав зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.
- У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
- Також США починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії.
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