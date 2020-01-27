У Китаї всього за 16 годин побудували корпус лікарні для хворих на коронавірус: фото

Перший корпус лікарні побудували за 16 годин. Відомо, що для пацієнтів її остаточно відкриють 2 лютого.

Перше крило лікарні завершили 27 січня. Для будування цього корпусу будівельникам знадобилось всього 16 годин, повідомляє People's Daily.

До теми: У Китаї будують дві лікарні для інфікованих коронавірусом

Відомо, що нову установу почали будувати тоді, коли з'явилися повідомлення про дефіцит місць в лікарнях, у які привозили людей через спалах захворювання.

Ця лікарня спеціально створена для людей з коронавірусом 2019-nCoV, й у ній буде від 700 до 1000 ліжок.



Перше крило лікарні для пацієнтів з коронавірусом / Twitter

Дивіться відео, як будують лікарню для хворих коронавірусом в Ухані:

Додамо, що мер Ухані Чжоу Сяньван визнав, що інформація стосовно коронавірусу передавалася неоперативно, тому він готовий піти у відставку.

Що відомо про китайський коронавірус

Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 82 людини. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.

Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.

У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай.

В аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді та Камбоджі.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

Як нині виглядають місця, де ідентифікують коронавірус: відео

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