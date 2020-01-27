У Китаї всього за 16 годин побудували корпус лікарні для хворих на коронавірус: фото
Перший корпус лікарні побудували за 16 годин. Відомо, що для пацієнтів її остаточно відкриють 2 лютого.
Перше крило лікарні завершили 27 січня. Для будування цього корпусу будівельникам знадобилось всього 16 годин, повідомляє People's Daily.
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Відомо, що нову установу почали будувати тоді, коли з'явилися повідомлення про дефіцит місць в лікарнях, у які привозили людей через спалах захворювання.
Ця лікарня спеціально створена для людей з коронавірусом 2019-nCoV, й у ній буде від 700 до 1000 ліжок.
Перше крило лікарні для пацієнтів з коронавірусом / Twitter
Дивіться відео, як будують лікарню для хворих коронавірусом в Ухані:
Додамо, що мер Ухані Чжоу Сяньван визнав, що інформація стосовно коронавірусу передавалася неоперативно, тому він готовий піти у відставку.
Що відомо про китайський коронавірус
Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 82 людини. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.
- У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
- Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
- У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай.
- В аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
- Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді та Камбоджі.
- Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
Як нині виглядають місця, де ідентифікують коронавірус: відео
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