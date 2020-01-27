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У Китаї всього за 16 годин побудували корпус лікарні для хворих на коронавірус: фото

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Лікарня для лікування коронавірусу в Китаї / Getty Images

Перший корпус лікарні побудували за 16 годин. Відомо, що для пацієнтів її остаточно відкриють 2 лютого.

Перше крило лікарні завершили 27 січня. Для будування цього корпусу будівельникам знадобилось всього 16 годин, повідомляє People's Daily.

До теми: У Китаї будують дві лікарні для інфікованих коронавірусом

Відомо, що нову установу почали будувати тоді, коли з'явилися повідомлення про дефіцит місць в лікарнях, у які привозили людей через спалах захворювання.

Ця лікарня спеціально створена для людей з коронавірусом 2019-nCoV, й у ній буде від 700 до 1000 ліжок.


Перше крило лікарні для пацієнтів з коронавірусом / Twitter

Дивіться відео, як будують лікарню для хворих коронавірусом в Ухані: 

Додамо, що мер Ухані Чжоу Сяньван визнав, що інформація стосовно коронавірусу передавалася неоперативно, тому він готовий піти у відставку.

Що відомо про китайський коронавірус

Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 82 людини. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.

  • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
  • Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
  • У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай.
  • В аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
  • Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді та Камбоджі.
  • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

Як нині виглядають місця, де ідентифікують коронавірус: відео

 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Китай Коронавірус 2020 Здорове життя Лікарня
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