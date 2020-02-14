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У Китаї понад 1700 лікарів заразилися коронавірусом: 6 померли

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У Китаї понад 1700 лікарів заразилися коронавірусом / apnews.com

Коронавірусом COVID-19 уже заразилися 1716 лікарів у Китаї, з них – 6 померли. Загалом наразі у світі у 64 тисяч людей виявили коронавірус, 1383 – померли, 7 тисяч людей – одужали.

З них 87,5% медиків працювали у провінції Хубей, центром якої є Ухань, повідомляє CNN.

До речі: Загроза коронавірусу: як в Україні готують лікарні та медиків

Зауважимо, що саме з міста Ухань поширився коронавірус.

Раніше у Китаї помер лікар Лі Веньлянь, який в грудні 2019 року одним з перших повідомляв про новий вид коронавірусу і був під слідством за "поширення чуток". Більше – за посиланням.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 14 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Здоров'я Жертви Китай Коронавірус 2020 Лікування
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