У Китаї понад 1700 лікарів заразилися коронавірусом: 6 померли

Коронавірусом COVID-19 уже заразилися 1716 лікарів у Китаї, з них – 6 померли. Загалом наразі у світі у 64 тисяч людей виявили коронавірус, 1383 – померли, 7 тисяч людей – одужали.

З них 87,5% медиків працювали у провінції Хубей, центром якої є Ухань, повідомляє CNN.

До речі: Загроза коронавірусу: як в Україні готують лікарні та медиків

Зауважимо, що саме з міста Ухань поширився коронавірус.

Раніше у Китаї помер лікар Лі Веньлянь, який в грудні 2019 року одним з перших повідомляв про новий вид коронавірусу і був під слідством за "поширення чуток". Більше – за посиланням.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 14 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.