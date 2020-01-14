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У Китаї робот успішно провів операцію з протезування

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У Китаї робот успішно провів операцію з протезування

В китайській лікарні при Пекінському об'єднаному медичному коледжі робот-хірург, який називається Hurwa, успішно провів складну операцію із заміни колінного суглоба.

Так, повна заміна колінного суглоба є складною технічною операцію, яка при вдалому проведенні поможе у лікуванні захворювань колінного суглоба на пізній стадії і дасть пацієнтам можливість швидко відновитися.

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За словами керівника групи хірургічних операцій Ліна Цзі, операція, яка тривала близько чотирьох годин, пройшла "більш легко, ніж очікувалося". Цікаво те, що напередодні робот провів тренувальну пробну операцію, яка була зроблена протягом 20 хвилин

Робот-хірург був розроблений у Китаї і може з точність виконувати функції людини під час операції.

Робот зробить загальну операцію з протезування колінного суглоба більш стандартизованою, точною, мінімально інвазивною, ефективною і розумною, що допоможе більшій кількості лікарів допомагати широкому колу пацієнтів,
— відзначають медики.

Робот Hurwa / club.6parkbbs.com

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Техно Здоров'я Медицина Китай робототехніка Штучний інтелект
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