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У Китаї розповіли, коли Ухань повністю очиститься від коронавірусу

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Коли Ухань повністю очиститься від коронавірусу / dt.ua

Ухань повертається до звичного життя після епідемії коронавірусу. У Китаї вперше за час пандемії не зафіксували жодного нового випадку зараження всередині країни. Однак влада все ще виконуватиме дії, щоб контролювати вірус. Повністю очистити місто від інфекції сподіваються до кінця березня.

Про перспективи повного зникнення коронавірусу у місті, яке вважають епіцентром його розповсюдження, розповів один з провідних вірусологів Китаю Лі Ланьцзюань, пише China Daily.

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За його словами, Ухань зможе повністю очиститися від інфекції до кінця березня 2020 року.

Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще повинна суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом,
– зазначив Ланьцзюань.

Це потрібно, щоб запобігти можливим новим спалахам коронавірусу.

До слова, у Китаї вперше за час пандемії не зафіксували жодного нового випадку зараження всередині країни. Водночас виявили коронавірус у 34 людей, які прибули до Китаю з інших країн.

Основне про коронавірус у Китаї

  • Китай став країною, в якій вперше зафіксували коронавірус. Він найбільше постраждав від недуги. Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, а померли щонайменше 3 тисячі 200 людей.
  • Однак пік епідемії там уже пройшов. Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.
  • Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія.


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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Китай Лікування
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