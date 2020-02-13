У Китаї розробили тест-систему для виявлення коронавірусу, яка схожа на комп'ютерну мишу

Китайські дослідники розробили портативну систему виявлення підозр на випадки нового виду коронавірусу COVID-19, який поширився з міста Ухань.

Пристрій зможе швидко виявляти випадки захворювання, пише видання Xinhuanet.

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Система схожа на комп'ютерну мишу. Вона має внутрішньо інтегрований модуль точного виявлення, який еквівалентний точності великих лабораторних приладів.

Для того, щоб визначити, чи у людини є коронавірус, пристрій перевіряє кров з пальця людини. Результати автоматично завантажуються на хмарну платформу, на якій можуть оброблятися дані і передаватися в хмарні платформи для моніторингу епідемії та раннє попередження, а також урядові відомства.

"Ця система може застосовуватися в лікарнях і дозволяє уникнути перехресного зараження, викликаного централізованим обстеженням", – інформує дослідник Ду Канг.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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