У Китаї уже другу добу поспіль не фіксують випадків зараження коронавірусом
Китай оговтується після смертельної епідемії коронавірусу. За минулу добу у країні зареєстрували 39 нових випадків зараження, але всі хворі прибули з-за кордону.
За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли 3 людини, повідомляє російський Интерфакс.
Зверніть увагу Вперше в Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом
39 випадків зараження виявили у:
- Пекін – 6;
- Шанхай – 8;
- Тяньцзіні – 1;
- Гуандун – 14;
- Фуцзянь – 3;
- Ляонін, Хейлунцзян, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу і Гуансі-Чжуанському автономному районі – по одному.
Загалом у Китаї 228 інфікованих, які прибули з-за кордону.
Що відомо про коронавірус у Китаї
- Китай став країною, в якій вперше зафіксували коронавірус.
- Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, а померли щонайменше 3 тисячі 200 людей.
- Пік епідемії там уже пройшов.
- Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.
- Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія, а згодом отримає Україна.
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