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У Китаї уже другу добу поспіль не фіксують випадків зараження коронавірусом

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У Китаї не фіксують випадків зараження коронавірусом / newsbomb.gr

Китай оговтується після смертельної епідемії коронавірусу. За минулу добу у країні зареєстрували 39 нових випадків зараження, але всі хворі прибули з-за кордону.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли 3 людини, повідомляє російський Интерфакс.

Зверніть увагу Вперше в Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом

39 випадків зараження виявили у:

  • Пекін – 6;
  • Шанхай – 8;
  • Тяньцзіні – 1;
  • Гуандун – 14;
  • Фуцзянь – 3;
  • Ляонін, Хейлунцзян, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу і Гуансі-Чжуанському автономному районі – по одному.

Загалом у Китаї 228 інфікованих, які прибули з-за кордону.

Що відомо про коронавірус у Китаї

  • Китай став країною, в якій вперше зафіксували коронавірус.
  • Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, а померли щонайменше 3 тисячі 200 людей.
  • Пік епідемії там уже пройшов.
  • Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.
  • Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія, а згодом отримає Україна.
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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Лікування Коронавірус Covid-19 Китай Медицина Здоров'я
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