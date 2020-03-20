У Китаї уже другу добу поспіль не фіксують випадків зараження коронавірусом

Китай оговтується після смертельної епідемії коронавірусу. За минулу добу у країні зареєстрували 39 нових випадків зараження, але всі хворі прибули з-за кордону.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли 3 людини, повідомляє російський Интерфакс. Зверніть увагу Вперше в Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом 39 випадків зараження виявили у: Пекін – 6;

Шанхай – 8;

Тяньцзіні – 1;

Гуандун – 14;

Фуцзянь – 3;

Ляонін, Хейлунцзян, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу і Гуансі-Чжуанському автономному районі – по одному. Загалом у Китаї 228 інфікованих, які прибули з-за кордону. Що відомо про коронавірус у Китаї Китай став країною, в якій вперше зафіксували коронавірус.

Загалом у Китаї підтверджено понад 80 тисяч випадків зараження інфекцією, а померли щонайменше 3 тисячі 200 людей .

зараження інфекцією, а . Пік епідемії там уже пройшов.

Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.

Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія, а згодом отримає Україна.

Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу