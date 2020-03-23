У Китаї відзвітували про стан добровольців, яким раніше ввели вакцину проти коронавірусу

В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців.

Після того, як фармацевтична компанія CanSino Biologic отримала дозвіл, випробування вакцини почались 19 березня, повідомляє South Morning Post.

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Після введення вакцини, учасникам необхідно провести на карантині 14 днів. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.

Що відомо про стан добровольців після введення вакцини?

Дію вакцини перевіряють на 108 добровольцях, віком від 18 до 60 років. Вони вже розповіли про своє самопочуття після введення препарату.

Деякі учасники поділилися, що у них піднялась температура та виникла діарея, але разом з тим зазначили, що побічні ефекти минули швидко.

Станом на 23 березня, у світі зафіксовано 341 722 випадки зараження коронавірусом та 14 765 смертей. Найважча ситуація в Італії, де кількість померлих від хвороби стала більшою, ніж у Китаї.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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