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У Китаї вилікували першу людину від коронавірусу

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Лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу, від якого померло 26 людей.

Про це пише китайське видання Sina із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

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Вперше підтверджений випадок пневмонії через новий вид коронавірусі вилікуваний у Шанхаї. Пацієнткою стала 56-річна жінка, яка довгий час жила в Ухані, звідки поширилося захворювання.

10 січня у неї почалася лихоманка, слабкість і висока температура. 12 січня жінка повернулася у Шанхай, де за кілька днів була госпіталізована. Станом на 24 січня пацієнтку здоровою виписали з лікарні. 

Стан поступово покращувався, а температура тіла була нормальною протягом 6 днів поспіль. Дослідження показало, що запалення чітко зникає, а два тести на коронавірусні нуклеїнові кислоти були негативними,
– йдеться у джерелі.


Фото з міста Ухань / Getty Images

Що відомо про китайський коронавірус?

– Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадків.

– Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США.

– Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

 
Коронавірус – симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Пневмонія в Китаї 2020 Китай Лікування
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