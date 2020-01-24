У Китаї вилікували першу людину від коронавірусу

Лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу, від якого померло 26 людей.

Про це пише китайське видання Sina із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

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Вперше підтверджений випадок пневмонії через новий вид коронавірусі вилікуваний у Шанхаї. Пацієнткою стала 56-річна жінка, яка довгий час жила в Ухані, звідки поширилося захворювання.

10 січня у неї почалася лихоманка, слабкість і висока температура. 12 січня жінка повернулася у Шанхай, де за кілька днів була госпіталізована. Станом на 24 січня пацієнтку здоровою виписали з лікарні.

Стан поступово покращувався, а температура тіла була нормальною протягом 6 днів поспіль. Дослідження показало, що запалення чітко зникає, а два тести на коронавірусні нуклеїнові кислоти були негативними,

– йдеться у джерелі.



Фото з міста Ухань / Getty Images

Що відомо про китайський коронавірус?

– Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадків.

– Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США.

– Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

Коронавірус – симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.

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