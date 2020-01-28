У Китаї винайшли засіб для захисту від коронавірусу: фото

У Шанхайському клінічному центрі громадського здоров'я розробили противірусний спрей, який може захистити від нового китайського коронавірусу 2019-nCoV.

Цей спрей може захистити медичний персонал екстреного реагування, втім масове виробництво для громадського використання недоступне, повідомляє PDChina.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Зауважимо, що США намагається розробити вакцину проти нового коронавірусу 2019-nCoV, втім експерти вважають, що вона стане доступною через декілька років.

Окрім того, в Україні з'явились фейкові оголошення про продаж вакцини проти китайського коронавірусу. Засіб, якого ще не існує, "продають" за більш ніж 2000 гривень.



У Китаї розробили противірусний спрей, який може захистити медичний персонал від коронавірусу / PDChina



Використання цього спрею у масових масштабах поки що неможливе / PDChina

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до Китаю.

Більше новин, пов'язаних з китайським коронавірусом, можна прочитати за посиланням.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.