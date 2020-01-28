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У Китаї винайшли засіб для захисту від коронавірусу: фото

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Профілактика коронавірусу / pageone.ph

У Шанхайському клінічному центрі громадського здоров'я розробили противірусний спрей, який може захистити від нового китайського коронавірусу 2019-nCoV.

Цей спрей може захистити медичний персонал екстреного реагування, втім масове виробництво для громадського використання недоступне, повідомляє PDChina.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Зауважимо, що США намагається розробити вакцину проти нового коронавірусу 2019-nCoV, втім експерти вважають, що вона стане доступною через декілька років.

Окрім того, в Україні з'явились фейкові оголошення про продаж вакцини проти китайського коронавірусу. Засіб, якого ще не існує, "продають" за більш ніж 2000 гривень.


У Китаї розробили противірусний спрей, який може захистити медичний персонал від коронавірусу / PDChina


Використання цього спрею у масових масштабах поки що неможливе / PDChina

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до Китаю.

Більше новин, пов'язаних з китайським коронавірусом, можна прочитати за посиланням.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Профілактика захворювань
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