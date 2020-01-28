У Китаї винайшли засіб для захисту від коронавірусу: фото
У Шанхайському клінічному центрі громадського здоров'я розробили противірусний спрей, який може захистити від нового китайського коронавірусу 2019-nCoV.
Цей спрей може захистити медичний персонал екстреного реагування, втім масове виробництво для громадського використання недоступне, повідомляє PDChina.
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Зауважимо, що США намагається розробити вакцину проти нового коронавірусу 2019-nCoV, втім експерти вважають, що вона стане доступною через декілька років.
Окрім того, в Україні з'явились фейкові оголошення про продаж вакцини проти китайського коронавірусу. Засіб, якого ще не існує, "продають" за більш ніж 2000 гривень.
У Китаї розробили противірусний спрей, який може захистити медичний персонал від коронавірусу / PDChina
Використання цього спрею у масових масштабах поки що неможливе / PDChina
Профілактика nCoV: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до Китаю.
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