У Китаї затримують зарплати через спалах коронавірусу

У Китаї компанії почали затримувати зарплати. Вони переводять своїх співробітників на неповний робочий день або неоплачувані відпустки – все через спалах коронавірусу. На скільки саме затримують заробітну плату – поки невідомо.

У виданні Bloomberg повідомляють, що хвороба вдарила по невеликих компаніях.

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Зарплату затримали працівникам готельного бізнесу, торговельних центрів, приватних шкіл, парків розваг та театрів. Все через те, що люди через заборону на пересування не відвідують ці публічні місця. Тому прибуток власники компаній не отримують.

Тиждень неоплачуваної відпустки – це дуже болісно. У мене недостатньо коштів, щоб покрити витрати цього місяця,

– сказав шеф-кухар одного з ресторанів у Гонконгу Цім Ша Цуі.

Також відомо, що у Китаї майже вдвічі впала кількість нових резюме. Третина безробітних ствердили, що вони тимчасово не отримувати зарплати. Також аналітики Bloomberg дослідили, що вплив коронавірусу на економіку значно сильніший, ніж вплив вірусу SARS, який спалахнув 17 років тому.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу