У Китаї заявляють про завершення піку епідемії коронавірусу

У Китаї, з якого походить новий коронавірус, протягом 11 березня виписали понад 1 300 пацієнтів після того, як вони вилікувалися. Крім того, чиновники вже заявляють, що Піднебесна пережила пік епідемії.

Станом на вечір 11 березня у Китаї підтвердили понад 80 тисяч випадків захворювання на коронавірус, але майже 63 тисячі людей вже вилікувалися. Про це повідомляє видання Xinhua.

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Ситуація з коронавірусом у Китаї протягом середи, 11 березня:

11 нових смертей;

15 підтверджених випадків зараження;

33 нові підозри про захворювання на коронавірус – загалом підозрюють 253 випадки;

1 тисяча 318 пацієнтів виписані з лікарень;

кількість хворих у важкому стані зменшилася на 235 людей – до 4 тисяч 257.

За цією статистикою помітно, що ситуація з епідемією у Китаї іде на спад. Офіційний представник комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив про проходження піку епідемії. Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Нових пацієнтів стає все менше, епідемія загалом зберігається на порівняно низькому рівні. Та нам необхідно поставити роботу по лікуванню і порятунку хворих на перше місце, не втрачати пильність і не розслаблятися,

– заявив Мі Фен.

Що відомо про коронавірус у Китаї?

Від нового коронавірусу найбільше постраждало китайське місто Ухань. Загалом у Китаї внаслідок епідемії загинули понад 3 тисячі людей, а кількість заражених перевищила 80 тисяч осіб.



Як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу