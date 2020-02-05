Китайські дослідники знайшли два нові препарати, які можуть ефективно пригнічувати коронавірус, від якого зафіксовано 493 летальних випадків.

Про це повідомляє видання CGTN. Дослідницька команда провідного китайського наукового-епідеміолога Лі Ланьцзюань заявила у вівторок, 4 лютого, про прорив в боротьбі з новим видом коронавірусу.

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За словами Лі, арбідол (противірусний засіб) і дарунавір (ліки, які використовуються при ВІЛ) можуть бути ефективні в лікуванні захворювання. Ці препарати були використані при лікуванні пацієнтів, які заразилися в провінції Чжецзян.

У виданні йдеться, що для боротьби з вірусом ліки від СНІДу мають побічні ефекти, відтак науковець рекомендуватиме Національній комісії з охорони здоров'я знайдене поєднання препаратів.

Зауважимо, що раніше у Таїланді медики знайшли не менш успішний спосіб лікування захворювання – поєднання препаратів від ВІЛ та грипу. У 71-річної жінки результат аналізів на коронавірус був негативним через 48 годин після прийому препаратів.



У Китаї знайшли ліки від коронавірусу / Getty Images

Додамо, у Центрі громадського здоров'я України повідомляють, що станом на 5 лютого в Україні не зареєстровано жодного випадку нової коронавірусної інфекції.

"У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей з ним", – пише пресслужба.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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