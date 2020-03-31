У Києві штрафуватимуть за недотримання самоізоляції
В Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими у легкій формі, які лікуються вдома та їхніми контактними особами.
Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
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За його словами центр також буде контролювати людей, які перебувають на обсервації, тому що повернулися з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.
Він додав, що центр вже отримав інформацію про 37 тисяч киян, які перетнули кордон з 11 березня, про 435 киян, які контактували з хворими та 107 підтверджених хворих, які лікують від хвороби вдома.
Кличко закликав киян долучитися і надавати інформацію про хворих та контактних осіб.
Станом на 31 березня у Києві зафіксували 107 випадків захворювання на коронавірус, 2 людей одужали.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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