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У Києві штрафуватимуть за недотримання самоізоляції

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Недотримання самоізоляції: штрафи / 5.ua

В Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими у легкій формі, які лікуються вдома та їхніми контактними особами.

Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко. 

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За його словами центр також буде контролювати людей, які перебувають на обсервації, тому що повернулися з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу. 

 
Міський голова Києва Віталій Кличко
“Моніторинговий центр вже працює над збором інформації про цих людей у сімейних лікарів, Київського лабораторного центру МОЗ України, Державної прикордонної служби, Нацполіції та інших служб. Ми створюємо єдину базу, щоб слідкувати за можливими шляхами розповсюдження хвороби”.

Він додав, що центр вже отримав інформацію про 37 тисяч киян, які перетнули кордон з 11 березня, про 435 киян, які контактували з хворими та 107 підтверджених хворих, які лікують від хвороби вдома. 

 
Міський голова Києва Віталій Кличко
“Моніторинговий центр не тільки збирає інформацію, а й буде слідкувати за дотриманням режиму самоізоляції та допомагати їм отримати вчасну медичну допомогу. Відповідальність за це буде наступною: 17 тисяч гривень, друге порушення – 34 тисячі гривень, для третього разу – кримінальна відповідальність”.

Кличко закликав киян долучитися і надавати інформацію про хворих та контактних осіб. 

Станом на 31 березня у Києві зафіксували 107 випадків захворювання на коронавірус, 2 людей одужали. 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Штрафи Віталій Кличко
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