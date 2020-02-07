Дворічна дитина померла під час прийому в лікаря у Києві

У Києві дитина померла під час проведення процедури гастроскопії. Батьки звинувачують медиків.

Ввечері, 4 лютого, хлопчик грався зі своєю сестрою, вони стрибали на ліжку, про це розповіла мати у сюжеті ТСН.

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Він гриз ногу ляльки і, коли зістрибнув з ліжка на подушки, мабуть, поперхнувся нею. Батьки перевірили горло, тато перевернув хлопчика догори ногами. Все було добре, але через годину дитину знудило.

Батьки викликали швидку і дворічного хлопчика госпіталізували в місцеву дитячу лікарню. Там зробили рентген, взяли аналізи і на ранок призначили гастроскопію.

Після першого разу лікар нічого не побачив, і повторив процедуру вдруге. Спочатку дитину тримала мати, а потім – батько, Юрій Мигович.

Коли лікар діставав зонд і шайбу, пішла кров, розпухла шия і дитина посиніла. Її намагались реанімувати, але марно.

Смерть дворічного хлопчика сталася через розрив горлянки та стравоходу. Але батькам потрібно провести ще одну судово-медичну експертизу, для остаточної причини смерті.

Завідувачка хірургічного відділення лікарні на Богатирській коментувати висновок бюро експертиз відмовляється. Адвокат зазначив, якщо доведуть помилку лікарів, то медику, який зробив зондування, може загрожувати до п'яти років в'язниці.

Хлопчик помер під час процедури гастроскопії – відео:

Що таке гастроскопія? Гастроскопія – це процедура, яка допомагає проаналізувати стан стінок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастроскопія проводиться за допомогою ендоскопічного інструменту – гастроскопу. Це гнучка трубка, яка вводиться в травний тракт. У середині гастроскопу знаходиться оптична система, яка передає зображення на монітор, за допомогою лікар оцінює стан органів травлення в режимі реального часу.