24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У Києві госпіталізували з підозрою на коронавірус двох людей, що прилетіли з Китаю

941 Читать новость на русском
У Києві госпіталізували з підозрою на коронавірус двох людей, що прилетіли з Китаю / Unsplash

У суботу, 1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулися 2 пасажири щодо підозри на новий вид коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України. Двом людям встановили попередній діагноз ГРВІ та госпіталізували.

Читайте також: Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві,
йдеться у джерелі.

Зауважимо, що в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. Однак 152 випадки зараження зафіксовані у 23 країнах світу, з них 25 — у країнах Європи.

Додамо, що 2 лютого в аеропорт "Бориспіл"ь прибув літак із міста Санья з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту. За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури у людей медики не виявили. 

Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Помаранчевий рівень небезпеки: де в Україні чекати негоду
сьогодні
45708
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина Китай
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
2 лютого 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 20849
31 січня 21:21 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 6703
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 13191
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 3376
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3450
Новини
Більше новин
Залиште відгук