У Києві госпіталізували з підозрою на коронавірус двох людей, що прилетіли з Китаю

У суботу, 1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулися 2 пасажири щодо підозри на новий вид коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України. Двом людям встановили попередній діагноз ГРВІ та госпіталізували.

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За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві,

— йдеться у джерелі.

Зауважимо, що в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. Однак 152 випадки зараження зафіксовані у 23 країнах світу, з них 25 — у країнах Європи.

Додамо, що 2 лютого в аеропорт "Бориспіл"ь прибув літак із міста Санья з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту. За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури у людей медики не виявили.

Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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