У Києві медики отримали доплату за роботу з хворими на коронавірус: хто і скільки
У Києві лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до зарплати за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату в розмірі 9 посадових окладів.
На доплати медикам Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 мільйона гривень, заявив 21 квітня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.
До теми Коли лікарі отримають надбавки за боротьбу з COVID-19: відповідь Ляшка
У середньому доплата за березень медперсоналу Києві, що працює з хворими на коронавірус, становить:
- лікарям – 17 тисяч гривень;
- медсестрам – 13 тисяч;
- молодшому медичному персоналу – 11 тисяч.
Таким чином за березень столичні медпрацівники отримають загалом:
- лікарі – від 30 до 50 тисяч гривень;
- медсестри – від 25 до 35 тисяч;
- молодший медперсонал – від 20 до 25 тисяч гривень.
Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Задля цього місто додатково виділило 12,4 мільйона гривень.
- У середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в розмірі 9 тисяч 800 гривень;
- фельдшери – 5 тисяч 500 гривень;
- санітари – 1 тисячу 900 гривень.
Зауважимо, що за останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 42 людей. Загалом у столиці зафіксовано вже 892 випадки зараження коронавірусом.
Читайте також
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 892 людинисьогодні , 12:18
-
Основна боротьба проти коронавірусу – попереду, – ВООЗсьогодні , 09:24
-
Коронавірус на Буковині: хворих вже майже 1000, у лікарнях залишилося 109 вільних ліжоксьогодні , 01:11
-
Чому лікарям не виплатили обіцяне підвищення зарплати: пояснення Степановасьогодні , 10:26
-
Проста інструкція, як робити вакуум для живота: відеосьогодні , 10:58
-
Українські медики не завжди одягають засоби захисту, – МОЗсьогодні , 11:37