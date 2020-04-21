У Києві медики отримали доплату за роботу з хворими на коронавірус: хто і скільки

У Києві лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до зарплати за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату в розмірі 9 посадових окладів.

На доплати медикам Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 мільйона гривень, заявив 21 квітня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.

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У середньому доплата за березень медперсоналу Києві, що працює з хворими на коронавірус, становить:

лікарям – 17 тисяч гривень;

медсестрам – 13 тисяч;

молодшому медичному персоналу – 11 тисяч.

Таким чином за березень столичні медпрацівники отримають загалом:

лікарі – від 30 до 50 тисяч гривень;

медсестри – від 25 до 35 тисяч;

молодший медперсонал – від 20 до 25 тисяч гривень.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Задля цього місто додатково виділило 12,4 мільйона гривень.

У середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в розмірі 9 тисяч 800 гривень;

фельдшери – 5 тисяч 500 гривень;

санітари – 1 тисячу 900 гривень.

Зауважимо, що за останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 42 людей. Загалом у столиці зафіксовано вже 892 випадки зараження коронавірусом.